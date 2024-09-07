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В Ростовской области в реке спасатели обнаружили труп мужчины

В Ростовской области в реке спасатели обнаружили труп мужчины
В Ростовской области в реке спасатели обнаружили труп мужчины. Происшествие случилось 7 сентября в Октябрьском районе в селе Артемовском.

По словам очевидцев, мужчина решил искупать в воде в состоянии алкогольного опьянения. Местный житель зашел в реку Кадамовка и начал тонуть. Отдыхающие вызвали спасателей на помощь.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, к приезду специалистов мужчина был уже мертв.

Отметим, что с начала купального сезона утонули 52 человека. В этом году городские пляжи и водоемы не будут закрываться еще месяц.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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