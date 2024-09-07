Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области в реке спасатели обнаружили труп мужчины. Происшествие случилось 7 сентября в Октябрьском районе в селе Артемовском.По словам очевидцев, мужчина решил искупать в воде в состоянии алкогольного опьянения. Местный житель зашел в реку Кадамовка и начал тонуть. Отдыхающие вызвали спасателей на помощь.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, к приезду специалистов мужчина был уже мертв.Отметим, что с начала купального сезона утонули 52 человека. В этом году городские пляжи и водоемы не будут закрываться еще месяц.