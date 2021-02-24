В Ростове на выходных прогнозируют заморозки и мокрый снег

В донской столице на выходных ожидаются заморозки и мокрый снег с дождем. Температура воздуха будет колебаться от -4 до +4 градусов.В субботу, 27 февраля, утром пойдет дождь. Столбики термометров покажут +4 градуса, а к вечеру опустятся до -2. На следующий день обещают мокрый снег с дождем. Воздух прогреется до +2 градусов, а вечером похолодает до -3.Синоптики прогнозируют пасмурную погоду, небольшой юго-западный ветер со скоростью до 7 метров в секунду.Из-за осадков и низкой температуры ночью и утром на выходных будет гололед. Кроме того, в эти дни на город опустится туман. В связи с ухудшением погоды автомобилистам рекомендуется оставлять машины только на парковочных местах и не лихачить. Пешеходам стоит подготовить одежду со светоотражающими элементами.