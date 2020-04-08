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В Ростове на выходных ожидается облачность и похолодание

В Ростове на выходных ожидается облачность и похолодание
Снижение температуры прогнозируется на выходных в донской столице. Об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.

В субботу 11 апреля в дневное время ожидается тёплая погода. Температура не поднимется выше +15 градусов. Когда стемнеет, за окном будет +3. Также на протяжении дня может идти небольшой дождь. Ветер северо-западный, силой до шести метров в секунду.

На следующий день осадки не прогнозируется. Небо в этот день будет облачным, а воздух прогреется до +13 градусов днем. В ночное время может похолодать до 1 градуса выше нуля. Порывы северо-западного ветра будут достигать до пяти метров в секунду.

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