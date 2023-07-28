В Ростове на выходных будет облачно и дождливо

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В Ростове-на-Дону на выходных будет облачно и дождливо. Актуальный прогноз на 29 и 30 июля опубликовали специалисты Гидрометцентра.В субботу небо заполонят облака, пройдут дожди. Днем столбики термометров достигнут +27 градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до +18 градусов.На следующий день дожи прекратятся. Днем температура воздуха поднимется до +29 градусов. Ночью похолодает до +17 градусов.Напомним, ранее МЧС объявили в Ростовской области штормовое предупреждение. До конца суток 29 июля пройдут сильные ливни с грозой, градом и усилением ветра.