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В Ростове на выходных будет облачно и дождливо

В Ростове на выходных будет облачно и дождливо
В Ростове-на-Дону на выходных будет облачно и дождливо. Актуальный прогноз на 29 и 30 июля опубликовали специалисты Гидрометцентра.

В субботу небо заполонят облака, пройдут дожди. Днем столбики термометров достигнут +27 градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до +18 градусов.

На следующий день дожи прекратятся. Днем температура воздуха поднимется до +29 градусов. Ночью похолодает до +17 градусов.

Напомним, ранее МЧС объявили в Ростовской области штормовое предупреждение. До конца суток 29 июля пройдут сильные ливни с грозой, градом и усилением ветра.
Фото: Rostov.ru
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