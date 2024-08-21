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В Ростове в Чкаловском забил трехметровый коммунальный фонтан

В Ростове в Чкаловском забил трехметровый коммунальный фонтан
В Ростове местные жители обнаружили коммунальный фонтан размером с двухэтажный дом. Об этом они сообщили в социальных сетях 21 августа.

По словам очевидцев, «водное шоу» появилось на улице Вятской, около дома № 48. В этом месте в результате коммунальной аварии из-под земли забила мощнейшая струя воды. На кадрах видно, что высота бьющей струи - больше трех метров. Местные жалуются, что затопило тротуары.

На место аварии приехали ремонтные бригады. На некоторое время в микрорайоне пришлось отключить воду.
Фото: соцсети
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