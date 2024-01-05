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В Ростове на улице Страны Советов образовалось множество ям

В Ростове на улице Страны Советов образовалось множество ям
В Ростове на улице Страны Советов образовалось множество ям. Кадрами поделились местные жители в социальных сетях 4 января.

Проблемы с дорогой есть в районе дома № 14. Водителям следует особенно осторожно передвигаться по данному участку. На фотографиях видно, как несколько автомобилей уже попали в ямы и оставили там свои колесные диски. Проезжая по разбитому участку, легко попасть колесом в яму или повредить ходовую часть транспорта.

Жители города неоднократно обращали внимание на огромные углубления на проезжей части. Неровности на асфальте нередко становятся причиной аварий и других дорожно-транспортных происшествий.
Фото: Это Ростов
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