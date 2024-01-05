Фото: Это Ростов

В Ростове на улице Страны Советов образовалось множество ям. Кадрами поделились местные жители в социальных сетях 4 января.Проблемы с дорогой есть в районе дома № 14. Водителям следует особенно осторожно передвигаться по данному участку. На фотографиях видно, как несколько автомобилей уже попали в ямы и оставили там свои колесные диски. Проезжая по разбитому участку, легко попасть колесом в яму или повредить ходовую часть транспорта.Жители города неоднократно обращали внимание на огромные углубления на проезжей части. Неровности на асфальте нередко становятся причиной аварий и других дорожно-транспортных происшествий.