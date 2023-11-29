Фото: Ростов ру.

В Ростове на улице Мартовицкого почти на месяц ограничат движение транспорта. Об этом рассказали специалисты департамента автодорог и организации дорожного движения.С 10 по 30 декабря проехать нельзя будет на участке от улицы Нариманова до улицы Фурмановской по улице Мартовицкого. Причиной временных неудобств стали работы на водопроводной сети.Водителям нужно будет выбирать пути объезда участка, где движение будет ограничено.