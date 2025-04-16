В Ростове на торги выставили долги жителей по ЖКХ на сумму 39 млн рублей

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На аукцион выставили долги жителей Западного по коммунальным платежам к ОАО «ЖКХ Советского района Ростова-на-Дону». Информация об этом размещена на сайте единого реестра сведений о банкротстве.На торги выставили неоплаченные счета людей за электричество, воду, газ на общую сумму 39 миллионов рублей. Продать лот пытаются всего за миллион рублей. Покупатель получит возможность через суд взыскать эти деньги. Долг был сформирован 31 декабря 2020 года.Прием заявок на участие в аукционе закончится 12 мая.ОАО «ЖКХ Советского района Ростова-на-Дону» было зарегистрировано в 2008 году. В июле 2019 года предприятие признали банкротом.