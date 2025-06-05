В Суворовском в массовом ДТП пострадали два человека

Фото: УГИБДД РО

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 5 июня в микрорайоне Суворовском города Ростова-на-Дону, пострадали два человека.По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля «Опель Корса» не смог справиться с управлением и столкнулся с «Фольксвагеном Джетта», который двигался ему навстречу. После столкновения «Фольксваген Джетта» отбросило на припаркованную «Тойоту Королла».Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, в результате аварии водители обоих автомобилей получили травмы и были госпитализированы.