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В Суворовском в массовом ДТП пострадали два человека

В Суворовском в массовом ДТП пострадали два человека
В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 5 июня в микрорайоне Суворовском города Ростова-на-Дону, пострадали два человека.

По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля «Опель Корса» не смог справиться с управлением и столкнулся с «Фольксвагеном Джетта», который двигался ему навстречу. После столкновения «Фольксваген Джетта» отбросило на припаркованную «Тойоту Королла».

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, в результате аварии водители обоих автомобилей получили травмы и были госпитализированы.
Фото: УГИБДД РО
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