Депутаты обратились на федеральный уровень с предложением изменить подход в в определении выкупной цены изымаемого жилого помещения

- Такие убытки определяются как расходы, однако их размеры не имеют четких количественных показателей. Также сложилась судебная практика по включению в выкупную цену компенсации за непроизведенный капитальный ремонт, если на момент приватизации жилья дом нуждался в таком ремонте, но его так и не провели до признания здания аварийным. Федеральное законодательство в этой части необходимо усовершенствовать, чтобы учитывать все нюансы. Главное в предлагаемых изменениях, – чтобы оценка жилья была объективной, - подчеркнул спикер донского парламента Александр Ищенко.

Фото: ЗС РО.

В ходе 21-го заседания Законодательного Собрания Ростовской области депутаты обратились на федеральный уровень с предложением о необходимости усовершенствования федерального законодательства, касающегося определения выкупной цены изымаемого жилого помещения.К депутатам донского парламента обращаются жильцы аварийных домов с проблемой слишком низкой выкупной стоимости изымаемого жилья. Все чаще эту тему освещают и в СМИ. И действительно, зачастую получается, что цена жилья по расчету оценщика и сумма, установленная судебной экспертизой, разнятся. Одна из причин такого несоответствия заключается в том, что физические характеристики объекта недвижимости не имеют четких качественных показателей.В свою очередь, за выкупную стоимость не то что нельзя купить жилье, ее может не хватить на первоначальный взнос по ипотеке. При этом законодательство предполагает, что выкупная цена не только должна позволить человеку купить жилье, но и возместить расходы на переезд и оформление необходимых документов на покупку нового жилья.Донские депутаты подготовили обращение на федеральный уровень с предложением внести коррективы в Жилищный кодекс РФ, включив в них компенсацию за непроведенный капремонт аварийного дома, в котором находится изымаемое жилье.