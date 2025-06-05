Депутаты обратились на федеральный уровень с предложением изменить подход в в определении выкупной цены изымаемого жилого помещения
В ходе 21-го заседания Законодательного Собрания Ростовской области депутаты обратились на федеральный уровень с предложением о необходимости усовершенствования федерального законодательства, касающегося определения выкупной цены изымаемого жилого помещения.
К депутатам донского парламента обращаются жильцы аварийных домов с проблемой слишком низкой выкупной стоимости изымаемого жилья. Все чаще эту тему освещают и в СМИ. И действительно, зачастую получается, что цена жилья по расчету оценщика и сумма, установленная судебной экспертизой, разнятся. Одна из причин такого несоответствия заключается в том, что физические характеристики объекта недвижимости не имеют четких качественных показателей.
В свою очередь, за выкупную стоимость не то что нельзя купить жилье, ее может не хватить на первоначальный взнос по ипотеке. При этом законодательство предполагает, что выкупная цена не только должна позволить человеку купить жилье, но и возместить расходы на переезд и оформление необходимых документов на покупку нового жилья.
Донские депутаты подготовили обращение на федеральный уровень с предложением внести коррективы в Жилищный кодекс РФ, включив в них компенсацию за непроведенный капремонт аварийного дома, в котором находится изымаемое жилье.