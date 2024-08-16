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В Ростове на Тибетской водители вставили в яму на дороге ветки

В Ростове на Тибетской водители вставили в яму на дороге ветки
В Ростове-на-Дону автомобилисты заткнули дорожную яму ветками. Народным изобретением очевидцы поделились в социальных сетях 16 августа.

На улице Тибетской, возле дома № 18, появилась глубокая яма. Она расположена в нескольких сантиметрах от люка канализации. Один из водителей заметил выбоину на дороге и решил предупредить других об опасности. Заботливый человек собрал ветки и положил их в яму.

Отметим, что Ростове набирает популярность народное дорожное творчество. На улице Штахановского автомобилисты самостоятельно создали народный знак «яма» и установили его рядом с опасным участком дороги.
Фото: соцсети
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