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В Ростове на Рельефной автомобилисты забуксовали на заснеженной дороге

В Ростове на Рельефной автомобилисты забуксовали на заснеженной дороге
В Ростове на Рельефной автомобилисты забуксовали на заснеженной дороге. Кадры с места опубликовали 12 января в социальных сетях.

По словам местных жителей, из-за снега по улице невозможно подниматься на машине. Проезжая часть там и так разбита, но в непогоду по ней совсем невозможно ездить.

- Она в хорошую погоду вся разбита, а сейчас превратилась в снежную горку, по которой машины не могут заехать и съезжают почти на ж/д пути, - пишет ростовчанка в социальных сетях.

Неочищенная от снега дорога с пробоинами может стать причиной дорожно-транспортных происшествий.
Фото: соцсети
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