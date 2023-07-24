Жители Ростова пожаловались на заросли амброзии во дворе дома на Каширской

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Ростовчане пожаловались на заросли амброзии во дворе дома на Каширской. Кадры сорняка горожане опубликовали в соцсетях 24 июня.По словам местных жителей, заросли появились во дворе жилого дома на Каширской. На снимках видно, что сорняк разросся в высоту с человеческий рост.- Из-за такого большого количества амброзии аллергия появляется даже у здоровых людей! - добавили ростовчане.Вероятно, многие люди могут почувствовать себя плохо в период цветения амброзии. Она образует пыльцу, которая попадает в дыхательные пути человека и вызывает тяжелые аллергические заболевания.Добавим, что благоустройством участка должен заняться его собственник. Обратиться с жалобой на нескошенную траву можно в Управление Россельхознадзора.Напомним, за нарушение полагается штраф. Так, за нескошенный сорняк граждане заплатят от 5 тысяч рублей, должностные лица – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юридические – от 70 тысяч до 100 тысяч рублей.