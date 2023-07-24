Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жители Ростова пожаловались на заросли амброзии во дворе дома на Каширской

Жители Ростова пожаловались на заросли амброзии во дворе дома на Каширской
Ростовчане пожаловались на заросли амброзии во дворе дома на Каширской. Кадры сорняка горожане опубликовали в соцсетях 24 июня.

По словам местных жителей, заросли появились во дворе жилого дома на Каширской. На снимках видно, что сорняк разросся в высоту с человеческий рост.

- Из-за такого большого количества амброзии аллергия появляется даже у здоровых людей! - добавили ростовчане.

Вероятно, многие люди могут почувствовать себя плохо в период цветения амброзии. Она образует пыльцу, которая попадает в дыхательные пути человека и вызывает тяжелые аллергические заболевания.

Добавим, что благоустройством участка должен заняться его собственник. Обратиться с жалобой на нескошенную траву можно в Управление Россельхознадзора.

Напомним, за нарушение полагается штраф. Так, за нескошенный сорняк граждане заплатят от 5 тысяч рублей, должностные лица – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юридические – от 70 тысяч до 100 тысяч рублей.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.