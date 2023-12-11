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В Ростове на Шолохова дерево упало на припаркованный автомобиль

В Ростове на Шолохова дерево упало на припаркованный автомобиль
В Ростове на Шолохова дерево упало на припаркованный автомобиль. Местные жители опубликовали снимки происшествия в социальных сетях. Происшествие случилось днем 11 декабря.

Дерево упало на машину возле дома № 298. Из-за упавшего растения на крыше автомобиля образовалась вмятина, разбито лобовое стекло. Ростовчане предполагают, что дерево упало от тяжести льда, образовавшегося на нем.

К счастью, рядом в момент ЧП никого не было. Никто от растения не пострадал.

Отметим, что владелец поврежденного авто может обратиться в инженерные службы и ТСЖ района для получения компенсации.
Фото: соцсети
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