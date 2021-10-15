В Ростове автомобилист сбил 41-летнюю женщину на «зебре» и скрылся

В Ростове-на-Дону неизвестный автомобилист сбил 41-летнюю женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось в районе дома № 16 на улице Петренко в ночь на 17 октября.Горожанка переходила проезжую часть по «зебре», когда ее на скорости сбил автомобиль.Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора проезжавшей мимо машины. На кадрах видно, что женщину отбросило на несколько метров, а водитель, под колесами которого она оказалась, просто поехал дальше. Пострадавшую доставили в больницу.