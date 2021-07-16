В Ростове на Сельмаше просел асфальт

Очередная яма на дороге появилась в Ростове-на-Дону. Фотографиями просевшего асфальта на улице Веры Пановой, 32/2 поделился местный житель.По его словам, глубина ямы составляет около 40 сантиметров. Там с легкостью помещается двухлитровая бутылка. Ростовчанин накануне и сам едва не застрял на машине в этой ловушке.Когда обещанный сити-менеджером ямочный ремонт доберется до улицы Веры Пановой, пока неизвестно. Однако все неровности в городе должны залатать к середине сентября.