Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове на Сельмаше просел асфальт

В Ростове на Сельмаше просел асфальт
Очередная яма на дороге появилась в Ростове-на-Дону. Фотографиями просевшего асфальта на улице Веры Пановой, 32/2 поделился местный житель.

По его словам, глубина ямы составляет около 40 сантиметров. Там с легкостью помещается двухлитровая бутылка. Ростовчанин накануне и сам едва не застрял на машине в этой ловушке.

Когда обещанный сити-менеджером ямочный ремонт доберется до улицы Веры Пановой, пока неизвестно. Однако все неровности в городе должны залатать к середине сентября.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.