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Житель Ростова предлагает запретить стоянку грузовиков на 1-й Конной Армии

Житель Ростова предлагает запретить стоянку грузовиков на 1-й Конной Армии
Ростовчанин предлагает избавиться от стоянки машин на улице 1-й Конной Армии. Инициативу Сергей Пушкин опубликовал на городском сервисе. Горожанин считает, что такая мера устранит пробки от проспекта Сельмаш до улицы Веры Пановой.

– В этом месте уже несколько месяцев без движения стоят грузовые автомобили, что создает помехи при проезде. Фактически остается только одна полоса для движения. Предлагаю запретить стоянку транспортных средств на улице 1-й Конной Армии от проспекта Сельмаш, 92 до улицы Веры Пановой ежедневно с 8:00 до 20:00, – написал Сергей Пушкин.

Также житель Ростова предлагает альтернативный вариант – перенести стоянку на правую или левую сторону, расположив по четным и нечетным числам.

Петицию Сергея поддержали 27 человек. Предложение должно набрать минимум полтысячи голосов, чтобы его рассмотрели.

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