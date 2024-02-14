В Ростове на Профсоюзной из-за огромных ям водители пробивают колеса своих машин

Фото: DonDay.ru.

В Ростове на улице Профсоюзной образовались глубокие ямы. Пробоины достигают в длину около метра и мешают проезду автомобилей. Информацию об этом сообщает Donday.ru.Как сообщают очевидцы, пробоины появились в районе домов №№ 170-180. На кадрах видно, что глубокие ямы образовались прямо на ж/д переезде. Уже около 20 машин оставили свои колеса в дорожных ловушках.- Собираемся подавать в суд. Вызвали полицию и зафиксировали факт, здесь просто невозможно ездить, - добавил ростовчанин.Чтобы предупредить других водителей, горожане решили положить в ямы коробки. Однако это помогло ненадолго. Водители трамваев просто убирают препятствия на своем пути, чтобы проехать, и ситуация повторяется снова. Накануне в дорожную ловушку попала беременная девушка.Вероятно, теперь жителей ждут судебные разбирательства. Компенсируют ли ростовчанам ремонт машин, неизвестно.