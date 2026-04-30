Тепличный комплекс под Ростовом-на-Дону продают за 125 миллионов рублей

Фото: Авито

Под Ростовом-на-Дону на продажу выставили крупный тепличный комплекс с общей площадью теплиц 220 тысяч квадратных метров. Объявление о продаже появилось в апреле на одном из популярных сайтов объявлений. Стартовая цена объекта составляет 125 миллионов рублей.Тепличное хозяйство расположено в городе Батайске, всего в 12 километрах от областного центра. Комплекс занимает внушительную площадь – более трех гектаров земли. Помимо обширных теплиц, на участке находятся все необходимые для функционирования объекты: здание для персонала площадью 200 квадратных метров, современная оросительная система, обеспечивающая полив всей территории, собственная скважина, водоем, трансформаторная подстанция и установка для очистки воды. Кроме того, на участок подведен газ, что открывает дополнительные возможности для отопления теплиц.Продавец подчеркивает, что как земельный участок, так и весь тепличный комплекс находятся в его собственности, что упрощает процесс оформления сделки. Потенциальные покупатели могут ознакомиться с объектом и всеми необходимыми документами по запросу владельца.