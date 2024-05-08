В Ростове на праздничных выходных ожидается теплая погода

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В Ростове на праздничных выходных будет тепло. О прогнозе погоды сообщили в Гидрометцентре.В четверг, 9 мая, будет пасмурно. Днем температура составит +18 градусов. Ночью опустится до +3 градусов. На следующий день ожидается солнечная погода. Воздух днем прогреется до +18 градусов, а ночью станет холоднее – до +8.В субботу, 11 мая, будет пасмурно. Столбики термометров днем поднимутся до +20 градусов. Ночью опустятся до +8 градусов. В воскресенье станет теплее –до +21 градуса. К ночи станет холоднее – до +11 градусов.