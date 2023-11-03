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На выходных в Ростове будет дождливо и пасмурно

На выходных в Ростове будет дождливо и пасмурно
В Ростове на выходных ожидаются пасмурная погода и дожди. Актуальный прогноз с 4 по 5 ноября опубликовали синоптики Гидрометцентра.

В субботу небо будет малооблачным. Температура воздуха достигнет +19 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +11 градусов, пройдет дождь.

В воскресенье погода не изменится. Днем столбики термометров поднимутся до +17 градусов. А ночью похолодает до +10 градусов.

В понедельник столбики термометров покажут +17 градусов. Днем температура воздуха прогреется до +11 градусов.
Фото: Rostov.ru
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