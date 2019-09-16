В Ростове на пешеходный переход возле Октябрьской площади выделили 107 миллионов рублей



В Ростове на пересечении проспекта Шолохова и Кривошлыковского переулка построят пешеходный тоннель. Информация о закупке опубликована на официальном портале гостендеров 17 сентября.



Заказчиком выступило МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону». Максимальная сумма контракта составляет 107 154 140 рублей, из них более 106 миллионов – деньги из областной казны. Остальное добавят из бюджета донской столицы.



За эту сумму исполнитель обязан построить подземный пешеходный тоннель, оснащенный лестницами, пандусами и освещением. В смете также указаны помещения для электрощитков и дренажных систем.



Электронный аукцион состоится 26 сентября. Сдать объект подрядчик обязан не позднее 1-го квартала 2020 года.