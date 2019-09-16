Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове на пешеходный переход возле Октябрьской площади выделили 107 миллионов рублей

В Ростове на пешеходный переход возле Октябрьской площади выделили 107 миллионов рублей
В Ростове на пересечении проспекта Шолохова и Кривошлыковского переулка построят пешеходный тоннель. Информация о закупке опубликована на официальном портале гостендеров 17 сентября.

Заказчиком выступило МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону». Максимальная сумма контракта составляет 107 154 140 рублей, из них более 106 миллионов – деньги из областной казны. Остальное добавят из бюджета донской столицы.

За эту сумму исполнитель обязан построить подземный пешеходный тоннель, оснащенный лестницами, пандусами и освещением. В смете также указаны помещения для электрощитков и дренажных систем.

Электронный аукцион состоится 26 сентября. Сдать объект подрядчик обязан не позднее 1-го квартала 2020 года.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.