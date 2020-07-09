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На Дону на юношу, подстрелившего мальчика из винтовки, завели уголовное дело

На Дону на юношу, подстрелившего мальчика из винтовки, завели уголовное дело
В донском регионе на юношу, подстрелившего 7-летнего мальчика, завели уголовное дело. Несовершеннолетний обвиняется по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

ЧП, которое стоило ребенку глаза, случилось в начале июня в Орловском районе Ростовской области. 17-летний парень вышел на улицу к соседским мальчишкам с пневматической винтовкой. Демонстрируя оружие, он произвел выстрел. Пуля попала в глаз первокласснику. С ранением он тут же был госпитализирован.

Спустя месяц на подростка завели уголовное дело. В случае, если его вина будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.

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