На Дону на юношу, подстрелившего мальчика из винтовки, завели уголовное дело

В донском регионе на юношу, подстрелившего 7-летнего мальчика, завели уголовное дело. Несовершеннолетний обвиняется по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».ЧП, которое стоило ребенку глаза, случилось в начале июня в Орловском районе Ростовской области. 17-летний парень вышел на улицу к соседским мальчишкам с пневматической винтовкой. Демонстрируя оружие, он произвел выстрел. Пуля попала в глаз первокласснику. С ранением он тут же был госпитализирован.Спустя месяц на подростка завели уголовное дело. В случае, если его вина будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.