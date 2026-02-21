Фото: СУ СК по Ростовской области

По факту смертельного ДТП на Северном в Ростове возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла на площади Королева утром 21 февраля.В этот день полицейский за рулем легковушки «БМВ» потерял управление, вылетел с дороги и врезался в опору ЛЭП. От удара иномарка оказалась разорванной напополам. В результате происшествия на месте погибли три человека: водитель и супружеская пара. Еще два пассажира были доставлены в больницу с телесными повреждениями. Один из пострадавших, девушка-полицейская, находится в реанимации.На текущий момент на месте ДТП работают следователи.В СК по региону сообщили, что по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».