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В Ростове на месте полуразрушенного здания на Суворова ввели режим ЧС

В Ростове на месте полуразрушенного здания на Суворова ввели режим ЧС
Администрация Кировского района Ростова-на-Дону 15 мая опубликовала информацию о введении режима чрезвычайной ситуации на Суворова, 7.

На месте обрушения стены аварийного многоквартирного дома установили ограждение из сигнальной ленты и металлической конструкции. Опасный участок огражден, охрана не допускает туда посторонних.

- Согласно решению комиссии при администрации Кировского района создан оперативный штаб по контролю за текущей обстановкой и проведению работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, - говорится в постановлении.

Напомним, об обрушении части стены многоквартирного дома стало известно 14 мая. Огромные куски кирпичей упали на территорию жилых домов.

Заброшенный трёхэтажный дом был построен в 1896 году и признан аварийным в 2018-м. Но местные власти не спешили его сносить.
Фото: Дондей
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