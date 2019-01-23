На улице Ростова со стены дома снова посыпался кирпич



Со стены здания по улице Ерёменко в Ростове стал осыпаться кирпич. Первые крупные куски упали днём 24 января.



«Камнепад» произошёл у стены дома № 31-а. Тротуар сразу огородили лентой. Повезло, что никто не пострадал.



Данный участок улицы довольно оживлённый. Рядом находятся детские сады, школы и поликлиника. Мимо дома постоянно проходят сотни горожан, в том числе дети.



- Поэтому я свою дочь просто учу близко с домами не ходить, - написала одна из пользователей в социальной сети.



Такой случай далеко не первый. В разных частях города с домов падают куски кирпича. Пока обходится без жертв.