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На улице Ростова со стены дома снова посыпался кирпич

На улице Ростова со стены дома снова посыпался кирпич
Со стены здания по улице Ерёменко в Ростове стал осыпаться кирпич. Первые крупные куски упали днём 24 января.

«Камнепад» произошёл у стены дома № 31-а. Тротуар сразу огородили лентой. Повезло, что никто не пострадал.

Данный участок улицы довольно оживлённый. Рядом находятся детские сады, школы и поликлиника. Мимо дома постоянно проходят сотни горожан, в том числе дети.

- Поэтому я свою дочь просто учу близко с домами не ходить, - написала одна из пользователей в социальной сети.

Такой случай далеко не первый. В разных частях города с домов падают куски кирпича. Пока обходится без жертв.

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