Во время пьяной ссоры отец едва не застрелил сына из ружья в Ростовской области

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В Ростовской области пенсионер едва не совершил убийство своего сына, использовав огнестрельное оружие. Об этом сообщили в Следственном комитете по Ростовской области.Происшествие случилось в станице Егорлыкской в марте 2025 года. Согласно предварительным данным следствия, 63-летний мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, серьезно поссорился со своим сыном. В пылу ссоры пожилой человек схватил ружье и несколько раз выстрелил в сторону родственника. В результате сын получил дробовые ранения плеча, руки и ноги. Пострадавшего оперативно доставили в больницу.Сотрудники Следственного комитета Ростовской области заявили о возбуждении уголовного дела в отношении отца по статье, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас подозреваемый находится под стражей.Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Если вина пенсионера будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до восьми лет.