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Под Ростовом судебный пристав хотел дать взятку за назначение на пост начальника

Под Ростовом судебный пристав хотел дать взятку за назначение на пост начальника
В Ростовской области судебный пристав хотел дать взятку за назначение на пост начальника. Андрей Д., ведущий судебный пристав, столкнулся с проблемой после ухода своего начальника с должности. Вместо него был назначен новый руководитель, женщина с тяжёлым характером и своими принципами. Отношения между Андреем и новым начальником не сложились.

Андрей поделился своими проблемами с коллегой, которая предложила помочь ему. Она рассказала, что у неё есть знакомый в ФСБ, который может помочь Андрею занять место начальника отдела.

Андрей давно мечтал о повышении и согласился на предложение коллеги. Они встретились, и Андрей рассказал о своих трудностях на работе. «Силовик» пообещал помочь, но за это нужно было заплатить.

Андрей начал искать деньги, а «силовик» — искать человека, который мог бы «решить проблему». Он встретился с предпринимателем из Чалтыря, который согласился «помочь» приставу за 3,1 миллиона рублей. Андрей рассказал об этом своей коллеге, добавив ещё 100 тысяч рублей в качестве своей доли.

Коллега Андрея тоже оказалась не из робкого десятка. Она добавила к сумме ещё 1,1 миллиона рублей. В итоге получилось 4,3 миллиона рублей.

У Андрея не было такой суммы. Они решили разделить её. В назначенное время Андрей привёз коллеге 3,2 миллиона рублей. Из этой суммы она взяла 2,5 миллиона для взятки, а 700 тысяч оставила себе. Через неделю она забрала у Андрея оставшуюся сумму, из которой 400 тысяч взяла себе.

Шли дни, а решение проблемы не находилось. Андрей пытался связаться с коллегой, но она только разводила руками. Она говорила, что просто свела его с нужными людьми.

Андрей понял, что его обманули, и сам обратился в полицию.

К его удивлению, оказалось, что его просто развели на деньги. В ходе следствия выяснилось, что посредник и его знакомый не были сотрудниками силовых структур. Они просто хотели нажиться за счёт Андрея. Но они не ожидали, что обманутый мужчина обратится в полицию и всё расскажет.

В результате на мужчину, который получил взятку, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Он не был правоохранителем, а лишь хотел нажиться на Андрее.

Мясниковский районный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, — сообщили в прокуратуре Мясниковского района.


В ближайшее время перед судом предстанет и коллега Андрея. Ей вменяют посредничество во взяточничестве. Учитывая тяжесть статьи, обман может обернуться для неё лишением свободы до семи лет.
Фото: Ростов ру.
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