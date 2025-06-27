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Юного спортсмена спасли в Ростовской области во время регаты

Юного спортсмена спасли в Ростовской области во время регаты

В Ростовской области спасатели пришли на помощь начинающему яхтсмену, которого сильный ветер унес за пределы регатной зоны. Об этом стало известно от ДПЧС РО.

25 июня в акватории Таганрогского залива проводилась парусная регата. В ходе соревнований один из молодых спортсменов из-за неожиданного усиления ветра был отнесен от намеченного маршрута. Дежурившие в районе соревнований спасатели быстро среагировали, подняли юного участника на свой катер и доставили обратно к его тренерам.

Накануне, 24 июня, в ходе аналогичной регаты другой спортсмен столкнулся с трудностями – его яхта наткнулась на мель. Прибывшие на место спасатели оперативно сняли судно с мели и отбуксировали на глубину, позволив яхтсмену продолжить гонку. Любопытно, что эта небольшая заминка не помешала ему в конечном итоге занять первое место.
Фото: ДПЧС РО
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