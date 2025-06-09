В Ростове на короткой рабочей неделе прогнозируют дожди и грозы

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В Ростове-на-Дону на предстоящей укороченной неделе ожидаются осадки в виде дождей и гроз. Детальный прогноз погоды на 9, 10 и 11 июня представили метеорологи ростовского Гидрометеоцентра.В донской столице понедельник станет одним из самых теплых дней в течение недели. К середине дня температура поднимется до +36 градусов. К концу дня ожидается снижение температуры до +33 градусов. На протяжении суток синоптики предсказывают грозовые явления. Скорость ветра останется умеренной, не превышая четырех метров в секунду.Вторник начнется с обильных осадков и усиления ветра, отдельные порывы которого могут достигать пяти метров в секунду. В районе полудня термометры зафиксируют около +30 градусов. К вечеру станет прохладнее, температура опустится до +27 градусов.Заключительный рабочий день недели будет облачным и ветреным. Порывы ветра могут превышать пять метров в секунду. Днем температура воздуха достигнет отметки +29 градусов. Вечером ожидается около +28 градусов.