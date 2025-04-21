В Ростове на предстоящей рабочей неделе ожидается теплая и дождливая погода

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону на предстоящей рабочей неделе ожидается теплая, но дождливая погода. Синоптики из ростовского Гидрометцентра предоставили детальный прогноз на период с 21 по 25 апреля.В понедельник в донской столице ожидается ветер, скорость которого может достигать семи метров в секунду. В дневные часы воздух прогреется до 20 градусов тепла. К вечеру температура опустится до 13 градусов. На протяжении всего дня сохранится облачная погода.Во вторник, 22 апреля, метеорологи обещают осадки в виде дождя. К полудню воздух прогреется до 21 градуса. Вечером термометры покажут 13 градусов выше нуля.В среду днем воздух прогреется до 24 градусов тепла. Согласно прогнозам метеорологов, в течение всего дня будет облачно, а порывы ветра не превысят трех метров в секунду. Вечером температура снизится до 15 градусов.Четверг станет самым теплым днем на этой неделе: в середине дня воздух прогреется до 25 градусов. Вечером температура составит 21 градус. По данным синоптиков, ближе к ночи в Ростове возможен небольшой дождь.В пятницу, 25 апреля, дожди будут идти на протяжении всего дня. К полудню термометры покажут 24 градуса тепла. К ночи в Ростове похолодает до 15 градусов. Скорость ветра достигнет четырех метров в секунду.