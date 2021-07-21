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В Ростове на Извилистой снова тонут автомобили

В Ростове на Извилистой снова тонут автомобили
Из-за ливня, который обрушился на Ростов 22 июля, многие районы города ушли под воду. Как всегда досталось и улице Извилистой. Во дворе многоквартирных домов снова тонут машины. Автомобили находятся уже по капот в воде. Если дождь будет лить всю ночь, то большинство транспортных средств наверняка уйдут под воду по самую крышу.

В прошлый раз, когда на город обрушилась непогода на этой же лице "утонули" несколько десятков машин. Владельцы понесли ущерб на сотни тысяч рублей.

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