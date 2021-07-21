В Ростове на Извилистой снова тонут автомобили

Из-за ливня, который обрушился на Ростов 22 июля, многие районы города ушли под воду. Как всегда досталось и улице Извилистой. Во дворе многоквартирных домов снова тонут машины. Автомобили находятся уже по капот в воде. Если дождь будет лить всю ночь, то большинство транспортных средств наверняка уйдут под воду по самую крышу.В прошлый раз, когда на город обрушилась непогода на этой же лице "утонули" несколько десятков машин. Владельцы понесли ущерб на сотни тысяч рублей.