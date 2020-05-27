На Дону в естественную среду выпустили оленей и ланей
В Ростовской области в естественную среду обитания выпустили оленей и ланей. Об этом рассказали в Минприроды 28 мая.
В дикой природе в Верхнедонском районе в мае оказались 30 особей благородного оленя и 10 ланей. Пока животные полностью не адаптировались, они будут подкармливаться на специальных площадках. Вместе с тем копытные будут учиться добывать себе пищу самостоятельно.
- «Ростовское государственное опытное охотничье хозяйство» разводит птиц – уток, куропаток и фазанов, а также копытных животных – оленей и ланей, - рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Михаил Фишкин. - Часть молодняка остаётся в полувольном содержании и пополняет маточное стадо, а часть выпускается в дикую природу и формирует стадо копытных.
В 2019 году на Дону в дикую природу выпустили 44 особи благородного оленя и 16 ланей.
В настоящее время численность европейского оленя в Ростовской области составляет 1576 особей, ланей – 333 особи.