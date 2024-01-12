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В Ростове ограничат движение на участках улиц Рябышева и Горсоветской

В Ростове ограничат движение на участках улиц Рябышева и Горсоветской
В Ростове ограничат движение на участках улиц Рябышева и Горсоветской. Информацию об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Проезд будет перекрыт с 15 января по 30 апреля по улице Рябышева на участке от Школьной до дома № 105. Движение ограничат также на улице Горсоветской – на участке от Рябышева до Рыльского.

Причиной ограничений является производство работ по прокладке инженерных коммуникаций.
Фото: Ростов ру
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