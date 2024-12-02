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В Ростове-на-Дону жители Западного района до сих пор сидят без воды

В Ростове-на-Дону жители Западного района до сих пор сидят без воды

В Ростове-на-Дону жители Западного района продолжают испытывать проблемы с водоснабжением. Вода не поступает с утра 2 декабря.

В 11 часов на улицах Горбачева и Губаревича произошли две аварии на коммунальных сетях, что оставило сотни горожан без доступа к воде. Первоначально планировалось восстановить подачу воды к 18:00.

Тем не менее, жители сообщают, что вода по-прежнему отсутствует на улицах Кулагина, Стачки вблизи ТЦ Сокол и на улице Портовой.

В Ростовводоканале проинформировали, что ремонтные работы все еще продолжаются. Восстановить водоснабжение планируется к 22:00.
Фото: DonDay
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