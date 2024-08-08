В Ростове жители Западного остались без горячей воды

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Жители Западного района Ростова-на-Дону остались без горячей воды. Информацию об этом сообщили в городском департаменте ЖКХ и энергетики.В Советском районе в связи с подготовкой к отопительному сезону проводятся плановые работы на проходных коллекторах. Поэтому горячей воды не будет по следующим адресам: проспект Коммунистический, 27, 27/1, 27/2, 27/, 27/3 а, 27/4, 27/7, 29, 31/2, 31/2А, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 40, 40/1, 40/2, 42, 42/1, 42/2, 42/3; улица 2-ая Краснодарская, 80, 80/1, 80/11, 80/12, 80/13, 80/14, 80/2, 80/3, 80/4, 80/5; проспект Стачки, 23, 231/1, 231/2, 231/3, 227, 227/1, 229.Завершить ремонтные работы и восстановить подачу горячей воды в дома планируется до 13 августа.