В Ростовской области пройдут отключения телерадиосигнала с 13 апреля

В Ростовской области пройдут отключения телерадиосигнала с 13 апреля
В Ростовской области ожидаются отключения телерадиосигнала. Об этом информируют в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Отключения запланированы на 13 апреля: в Новошахтинске – с 10:00 до 19:00, а также в населенном пункте Фомин (Заветинского района) – с 11:00 до 17:00. Перебои могут возникнуть 14 апреля в Зерноградском и Кашарском районах. Также перебои произойдут в Мечетинской – с 10:00 до 16:00. В Первомайском и Федосеевке работу будут налаживать с 11:00 до 17:00.

Далее отключения запланированы на 16 апреля в Таганроге – с 10:00 до 19:00. А также с 11:00 до 17:00 – в поселке Горняцком Белокалитвинского района и селе Ремонтном.

А затем и 17 апреля временные неудобства коснутся горожан с 11:00 до 17:00 в Красном Сулине, станице Обливской и хуторе Хуторском Зимовниковского района.
Фото: DonDay.ru.
Еще по теме:

