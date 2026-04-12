В Ростовской области пройдут отключения телерадиосигнала с 13 апреля

Фото: DonDay.ru.

В Ростовской области ожидаются отключения телерадиосигнала. Об этом информируют в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).Отключения запланированы на 13 апреля: в Новошахтинске – с 10:00 до 19:00, а также в населенном пункте Фомин (Заветинского района) – с 11:00 до 17:00. Перебои могут возникнуть 14 апреля в Зерноградском и Кашарском районах. Также перебои произойдут в Мечетинской – с 10:00 до 16:00. В Первомайском и Федосеевке работу будут налаживать с 11:00 до 17:00.Далее отключения запланированы на 16 апреля в Таганроге – с 10:00 до 19:00. А также с 11:00 до 17:00 – в поселке Горняцком Белокалитвинского района и селе Ремонтном.А затем и 17 апреля временные неудобства коснутся горожан с 11:00 до 17:00 в Красном Сулине, станице Обливской и хуторе Хуторском Зимовниковского района.