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В Ростове-на-Дону в здании колледжа горел мусор

В Ростове-на-Дону в здании колледжа горел мусор
В Ростове в «Торгово-экономическом колледже» горел мусор. Огонь разгорелся 17 ноября на улице Андрея Сладкова, 85.

Пожар разгорелся на первом этаже здания. На участке загорелся строительный мусор. Очевидцы заметили клубы дыма и вызвали сотрудников МЧС. За пару минут огонь разгорелся на площади 30 квадратов.

Для тушения привлекли 32 спасателя на восьми автоцистернах.

- В результате пожара никто не пострадал. Колледж находился на ремонте, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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