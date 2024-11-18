В Ростове-на-Дону в здании колледжа горел мусор

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове в «Торгово-экономическом колледже» горел мусор. Огонь разгорелся 17 ноября на улице Андрея Сладкова, 85.Пожар разгорелся на первом этаже здания. На участке загорелся строительный мусор. Очевидцы заметили клубы дыма и вызвали сотрудников МЧС. За пару минут огонь разгорелся на площади 30 квадратов.Для тушения привлекли 32 спасателя на восьми автоцистернах.- В результате пожара никто не пострадал. Колледж находился на ремонте, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.