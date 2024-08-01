В Ростове на Таганрогской на большой площади горит мусор

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону на большой площади горит мусор. Огонь вспыхнул на улице Таганрогской, 106.Предварительно, пожар разгорелся около 13:50. Очевидцы заметили, как во дворе начал полыхать мусор и вызвали на место спасателей. Всего за пару минут огонь распространился на площади 70 квадратов.- Для тушения пожара задействованы 11 спасателей на трех автоцистернах. Ликвидировать открытое горение удалось к 14:22, - добавили в ГУ МЧС по Ростовской области.В результате возгорания никто не пострадал.