В Ростове-на-Дону сотрудники ДПС после погони жестко задержали водителя «Шкоды»
В Ростове-на-Дону сотрудники ДПС жестко задержали водителя иномарки после погони. Инцидент случился вечером 27 февраля в Западном жилом массиве.
На пересечении улиц Мадояна с переулком Вишневым мужчина за рулем «Шкоды» нарушил правила ПДД. Он развернулся посреди дороги на красный сигнал светофора и продолжил движение. Это увидели инспекторы ГИБДД. Они потребовали остановиться, но автомобилист просто проигнорировал требование. Началась погоня, и подоспело подкрепление. Догнать нарушителя удалось на проспекте Стачки. Стражи порядка перекрыли «Шкоде» дорогу.
— Водитель отказался предоставить полицейским документы на право управления транспортным средством, хватал за одежду, размахивал руками, на законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал, а также пытался скрыться, — прокомментировали в ГУ МВД по Ростовской области.
Задержание попало в объективы очевидцев. В социальных сетях распространяют видео, на котором видно, что полицейские несколько раз ударили по закрытым стеклам легковушки, а затем вытащили водителя и его пассажира. Как задержанный хватал всех за одежду и размахивал руками, на кадрах не показано. Далее развернулась сцена, на которой пассажира толкнули, а затем и вовсе ударили. Он попытался убежать, но его догнал сотрудник ДПС.
В ведомстве заявили, что в отношении водителя «Шкоды» составили несколько административных протоколов.