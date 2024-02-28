В Ростове-на-Дону сотрудники ДПС после погони жестко задержали водителя «Шкоды»

Фото: соцсети (тг Ростов Главный).

В Ростове-на-Дону сотрудники ДПС жестко задержали водителя иномарки после погони. Инцидент случился вечером 27 февраля в Западном жилом массиве.На пересечении улиц Мадояна с переулком Вишневым мужчина за рулем «Шкоды» нарушил правила ПДД. Он развернулся посреди дороги на красный сигнал светофора и продолжил движение. Это увидели инспекторы ГИБДД. Они потребовали остановиться, но автомобилист просто проигнорировал требование. Началась погоня, и подоспело подкрепление. Догнать нарушителя удалось на проспекте Стачки. Стражи порядка перекрыли «Шкоде» дорогу.— Водитель отказался предоставить полицейским документы на право управления транспортным средством, хватал за одежду, размахивал руками, на законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал, а также пытался скрыться, — прокомментировали в ГУ МВД по Ростовской области.Задержание попало в объективы очевидцев. В социальных сетях распространяют видео, на котором видно, что полицейские несколько раз ударили по закрытым стеклам легковушки, а затем вытащили водителя и его пассажира. Как задержанный хватал всех за одежду и размахивал руками, на кадрах не показано. Далее развернулась сцена, на которой пассажира толкнули, а затем и вовсе ударили. Он попытался убежать, но его догнал сотрудник ДПС.В ведомстве заявили, что в отношении водителя «Шкоды» составили несколько административных протоколов.