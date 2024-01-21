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Тысячи ростовчан остались без холодной воды до утра 22 января

Тысячи ростовчан остались без холодной воды до утра 22 января
В Ростове тысячи жителей остались без холодной воды. Об этом 21 января сообщили в городской администрации.

На водоводе Дачном в Пролетарском районе произошел прорыв на магистральном трубопроводе. Из-за коммунальной аварии подачу воды пришлось перекрыть. Краны опустели в домах 2-го поселка Пилотов, СНТ «Виноградарь», «Ветеран СМР», «Гамма-труд», «Аэро», поселка Янтарного и Северо-западной промышленной зоны.

На водоводе трудятся три бригады коммунальщиков, задействовано девять единиц спецтехники.

Возобновить подачу холодной воды обещают к утру 22 января (до 07:00).
Фото: Rostov.ru.
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