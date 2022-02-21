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В Ростове-на-Дону пропала без вести 75-летняя женщина

В Ростове-на-Дону пропала без вести 75-летняя женщина

В Ростове-на-Дону пропала без вести 75-летняя женщина. Местонахождение 75-летней Валентины Шелестюковой (Алексеенко) остается неизвестным несколько часов.

Последний раз разыскиваемую видели на улице Можайской, где она и проживает. Куда она могла направиться, неизвестно. Осложняет ситуацию то, что женщина не ориентируется в пространстве и, скорее всего, просто не может найти дорогу домой. Родственники обратились в полицию и к волонтерским отрядам.

У Валентины Шелестюковой короткие волосы, голубые глаза и худощавое телосложение. В день пропажи на ней были черный пуховик, красный халат, черные полусапоги и белая вязаная шапка.

Если вам известно что-либо о местонахождении пенсионерки, позвоните по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.
Фото: Лиза Алерт Юг
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