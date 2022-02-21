Фото: Лиза Алерт Юг

В Ростове-на-Дону пропала без вести 75-летняя женщина. Местонахождение 75-летней Валентины Шелестюковой (Алексеенко) остается неизвестным несколько часов.Последний раз разыскиваемую видели на улице Можайской, где она и проживает. Куда она могла направиться, неизвестно. Осложняет ситуацию то, что женщина не ориентируется в пространстве и, скорее всего, просто не может найти дорогу домой. Родственники обратились в полицию и к волонтерским отрядам.У Валентины Шелестюковой короткие волосы, голубые глаза и худощавое телосложение. В день пропажи на ней были черный пуховик, красный халат, черные полусапоги и белая вязаная шапка.Если вам известно что-либо о местонахождении пенсионерки, позвоните по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.