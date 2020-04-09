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В Ростове-на-Дону ожидается штормовое усиление ветра

В Ростове-на-Дону ожидается штормовое усиление ветра
Фото: profile.ru
В воскресенье, 12 апреля, в Ростове-на-Дону ожидается штормовое усиление ветра. Об этом предупредили в городском Управлении ГО и ЧС.

По данным ведомства, скорость ветра увеличится до 15-18 м/с. Жителям донской столицы рекомендуют соблюдать осторожность во время нахождении на улице. В частности, ростовчан просят не парковать машины и не оставлять детские коляски под деревьями и возле слабо укреплённых конструкций.

Сильный ветер может привести к повреждению линий электропередач. В экстренной ситуации следует звонить по номеру.

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