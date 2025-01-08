В Ростове-на-Дону ожидается массовое отключение света на первой рабочей неделе

Фото: Donday.

В Ростове-на-Дону запланировано массовое отключение света на первой рабочей неделе 2025 года. Об этом сообщили в «Донэнерго».С 9:00 до 16:00 9 и 10 января будет отсутствовать электричество по адресам: улица Таганрогская, дома №№ 116/А, 116/Г, 116/5, 116/6, 118/2.Также 10 января с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 не будет света по адресам: улица Жмайлова, дома №№ 17, 17/1, 19, 19/1 и проспект Стачки, дома №№ 212, 216, 218, 222А, 214.Причина отключений - техническое обслуживание оборудования.