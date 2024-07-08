В Ростове на новой рабочей неделе пройдет массовое отключение света

Фото: соцсцети.

В Ростове-на-Дону по всему городу пройдет запланированное отключение света. Об этом сообщил “Донэнерго” у себя на сайте.В понедельник, 8 июля, с 9:00 до 15:00 свет отключат у жителей на проспектах Коммунистическом, 46/2; Стачки, 235/1, 233, 231/2, 231, 235/3.В этот же день с 9:00 до 17:00 отключение света запланировано в домах переулка Чувашского; на улицах Шатоевской; Терской; Орловской; Думенко, 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6; проспекте 40-летия Победы, 246-308; улице Красных Партизан, 86-94, 81-87; Каменногорской, 1-11, 2-16; Пахотной, 135-191, 186-234; в переулке Кузнецкстроевском, 8-100, 5-83; на улице Новостроевской, 221-245, 234-248; в переулке Таллинском, 36-48, 39-61.В это же время без света оставят жителей домов на улице Татарской, 22-50, 19-47; в переулке Дербентском, 1-11, 2-14; на улицах 1-й Киргизской, 114-124, 85-89; 2-й Киргизской, 84, 85; в переулке Суржском, 1-31, 2-36; Клязьминском, 1-33, 10-30; Тверском, 21-35, 26-36; Ладожском, 27-39; 26-34; Свирском, 23-31, 20-38; на улице Белорусской, 113-145.Во вторник, 9 июля, с 10:00 до 12:00 свет отключат в домах на улице Мопра, 29-43, 40-72, 32, 23-33; проспекте Стачки, 46, 72, 42/1, 30а, 32-84; улице Тренёва, 2-6, 14-32; Красной, 13; на площади Рабочей, 19; на улице 2-й Баррикадной, 4.В этот же день с 13:00 до 16:00 лампочки погаснут у жителей домов на проспекте Стачки, 42/1, 30/34, 46, 32-86; улицах Мопра, 42, 29, 32, 21-27; Тренева, 20-28, 3А и Рабочая площадь, 19.А с 9:00 до 17:00 по графику лампочки погаснут у горожан в домах на улицах Налбандяна, 91-95, 82-84; Ченцова, 96-104, 31; 4-я Линия, 36-82, 41-87; Молодёжной, 83, 80/29; Российской, 38А-48, 31-51; 1-й Грамши, 2-6; 2-й Грамши, 24-34, 27-35; Хмельницкого, 1-21, 2-22; Черепахиной, 147-185, 128-154; в переулке Доломановском, 83-91, 86-92.Чуть ранее, с 9:00 до 16:00, пройдет отключение света на улице Суворова, 113-117, 125; в переулках Трамвайщиков, 26-36; Крепостном, 73-75, 83, 76-96; на улицах Журавлева, 45/103 и Б. Садовой, 125-127.