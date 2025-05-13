В Ростове еще десятки улиц останутся без горячей воды с 14 мая

Фото: Ростов ру.

С 14 мая по 7 июня в Ростове-на-Дону будут отключать горячее водоснабжение. Это необходимо для профилактики тепловых сетей и повышения их надёжности в отопительном сезоне.Без горячей воды останутся жители Западного района, который ограничен проспектом Малиновского, улицами Доватора, Мадояна и Стачки. Также отключение затронет улицы Литвинова, 2-я Володарского, Заводскую, Каширскую, микрорайон Левенцовский.Центральные улицы города также будут обесточены горячей водой. В список попадают Пушкинская, Буденновский, Серафимовича, Сиверса, Маркова, Локомотивная, Мечникова, Текучева, переулок Журавлёва. Кроме того, отключение коснётся Курской, Тамбовской, Воронежской, Футбольной улиц и улицы Павленко.Администрация города просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Профилактические работы важны для стабильной работы коммунальных систем зимой.За дополнительной информацией о графике отключений и возможных изменениях можно обратиться в коммунальные службы города.