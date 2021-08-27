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В Ростове-на-Дону нашли мужчину, пропавшего без вести на ж/д вокзале

В Ростове-на-Дону нашли мужчину, пропавшего без вести на ж/д вокзале
В донской столице нашли живым 35-летнего мужчину, пропавшего без вести. Местонахождение Николая Васильченко оставалось неизвестным полторы недели.

Как сообщал Rostov.ru, мужчина собирался поехать в Краснодарский край. Однако он туда так и не добрался. Последний раз его видели 20 августа в районе железнодорожного вокзала. Когда Николай перестал выходить на связь, близкие забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

29 августа стало известно, что мужчину нашли. Где Николай Васильченко находился больше недели, остается загадкой.

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