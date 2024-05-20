В Таганроге на выставке во Дворце Алфераки сэкономят 50 миллионов рублей
Контракт на подготовку к открытию выставки во Дворце Алфераки (улица Фрунзе, 41/13) обойдется на 50 миллионов дешевле, чем планировалось. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
На работы готовы были выделить 294,3 миллиона рублей из федерального бюджета. Однако один из участников аукциона предложил сумму меньше — 243,9 миллиона рублей. Название компании, которой достался тендер, публично не объявляли.
Исполнителю предстоит поставить подиумы-подставки, витрины, стенды, установить освещение, макеты кораблей, муляжи, создать аудиовизуальный комплекс и прочее. В старинном особняке выставят экспонаты из различных эпох, начиная с каменного века и заканчивая 2000-ми годами. Выставку назовут «Таганрог: время, место, события, люди». Завершить работы необходимо до 30 ноября.
Музей разместился во Дворце Алфераки в 1903 году. К тому моменту двухэтажное здание уже имело известность по всей стране как место с пышными приемами и грандиозными балами. Там останавливались и выступали знаменитые композиторы, актеры и бывал сам князь Голицын. Особняк можно смело назвать центром культурной жизни Таганрога того времени.
С 2017 года ОКН хотели отреставрировать, однако на деле к работам приступили только в 2020-м. Там отреставрировали фасад, интерьеры подвала, главную лестницу, уложили паркет, а также позолотили второй этаж, Александровский зал, устроили гранит веранды внутреннего дворика. Работы завершили в 2023 году.