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Во время пожара в квартире пострадала 58-летняя жительница Азова

Во время пожара в квартире пострадала 58-летняя жительница Азова
В Азове при пожаре в квартире пострадала женщина. ЧП случилось в пятиэтажке на улице Кондаурова, 40 вечером 19 мая.

Около 19:00 соседи почувствовали запах гари и вызвали спасателей. К приезду пожарных часть людей уже выбежала на улицу, еще четверых детей и четверых взрослых вывели огнеборцы. Пламя тушили 24 специалиста на шести автоцистернах.

Полыхало порядка 20 квадратных метров. Спустя час удалось полностью ликвидировать пожар.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, во время ЧП пострадала 58-летняя женщина. Ее с ожогами доставили в реанимацию.

— Предположительно, огонь вспыхнул во время приготовления пищи, — уточнили в ведомстве.
Фото: соцсети.
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