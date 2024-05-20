Во время пожара в квартире пострадала 58-летняя жительница Азова

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В Азове при пожаре в квартире пострадала женщина. ЧП случилось в пятиэтажке на улице Кондаурова, 40 вечером 19 мая.Около 19:00 соседи почувствовали запах гари и вызвали спасателей. К приезду пожарных часть людей уже выбежала на улицу, еще четверых детей и четверых взрослых вывели огнеборцы. Пламя тушили 24 специалиста на шести автоцистернах.Полыхало порядка 20 квадратных метров. Спустя час удалось полностью ликвидировать пожар.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, во время ЧП пострадала 58-летняя женщина. Ее с ожогами доставили в реанимацию.— Предположительно, огонь вспыхнул во время приготовления пищи, — уточнили в ведомстве.