Валерий Карпин недоволен результатам футбольного сезона

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Валерий Карпин поделился своим мнением о прошедшем футбольном сезоне в интервью изданию «Матч ТВ».По словам тренера, результаты сезона были неоднозначными. Он предложил разделить сезон на этапы: первые два месяца были неудачными, затем ситуация выровнялась, а весеннюю часть команда провела хорошо. Оценивая свою работу и работу команды, Карпин поставил себе и своим подопечным оценку «четыре».Несмотря на это, тренер намерен продолжать тренировать команду в новом сезоне.Валерий Карпин — тренер футбольного клуба «Ростов» и сборной России. Он возглавил сборную в 2021 году. Действующий контракт с ним истекает в августе 2024 года, но футбольный союз планирует продлить соглашение ещё на два года. В ближайшее время стороны начнут переговоры о новом контракте.