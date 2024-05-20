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Валерий Карпин недоволен результатам футбольного сезона

Валерий Карпин недоволен результатам футбольного сезона
Валерий Карпин поделился своим мнением о прошедшем футбольном сезоне в интервью изданию «Матч ТВ».

По словам тренера, результаты сезона были неоднозначными. Он предложил разделить сезон на этапы: первые два месяца были неудачными, затем ситуация выровнялась, а весеннюю часть команда провела хорошо. Оценивая свою работу и работу команды, Карпин поставил себе и своим подопечным оценку «четыре».

Несмотря на это, тренер намерен продолжать тренировать команду в новом сезоне.

Валерий Карпин — тренер футбольного клуба «Ростов» и сборной России. Он возглавил сборную в 2021 году. Действующий контракт с ним истекает в августе 2024 года, но футбольный союз планирует продлить соглашение ещё на два года. В ближайшее время стороны начнут переговоры о новом контракте.
Фото: Николай Викулин
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